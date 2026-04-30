Emanuel apuntó con todo contra Solange luego de su eliminación de Gran Hermano
Tras su polémica salida de Gran Hermano, Emanuel Di Gioia arremetió sin filtro contra Solange Abraham.
El clima dentro de la casa de Gran Hermano volvió a explotar tras la salida de Solange Abraham, una de las participantes que se fue envuelta en una fuerte polémica. Su despedida estuvo lejos de ser tranquila, ya que antes de abandonar el reality decidió enfrentar públicamente a Emanuel Di Gioia y dejar una dura advertencia frente a todos.
La influencer no ocultó su enojo y señaló a Emanuel como uno de los jugadores más cuestionables dentro de la convivencia. Según expresó, él utilizaba a sus compañeros para obtener información y luego beneficiarse dentro de la competencia, una acusación que generó incomodidad inmediata en la casa.
“Y no confíen en Ema que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes más con él porque después se burla con que le apoyas la cola, nada más”, disparó Solange segundos antes de cruzar la puerta giratoria y despedirse del juego.
Las palabras no tardaron en tener respuesta. Durante una charla con Yanina Zilli y Luana, Emanuel Di Gioia reaccionó sin filtros y dejó en claro que no sintió tristeza por la salida de su compañera, sino todo lo contrario.
"Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. No te podes despedir, andate. Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensas que se quiso pelear conmigo? Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo. ¿Sabes cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa? Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!", expresó con contundencia.
Mientras tanto, la salida de Solange sigue generando repercusiones fuera del programa, ya que todavía no se conocen todos los detalles sobre la decisión que tomó Gran Hermano. Además, no se descarta que la exjugadora pueda volver a ingresar a través del repechaje, una instancia que podría darle revancha dentro de la competencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario