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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: nominaciones, sorpresas y nueva eliminación

Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: nominaciones, sorpresas y nueva eliminación
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La competencia de Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro, no da tregua y suma nuevos e impactantes condimentos al desarrollo del juego.

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Gran Hermano Generación Dorada vive a los sobresaltos: a diferencia de otras temporadas, esta nueva edición está inundada de conflictos que se profundizan con el correr de los días de aislamiento. Con dos bandos bien formados, la sorpresiva eliminación de Cinzia Francischiello y el abandono obligado de Andrea del Boca sacuden a la casa.

Ahora bien, con una nueva semana por delante y el liderazgo trunco de Nazareno Pompei, la casa se prepara para rearmarse y seguir adelante con nuevas estrategias y alianzas que se verán impactados a lo largo de las próximas horas.

Cabe señalar que, próximamente, los participantes tendrán que decir adiós a algún compañero o compañera por algunos días, para recibir a un jugador o una jugadora de "La Casa de los Famosos" de Estados Unidos, en lo que -sin dudas- será un intercambio sin precedentes.

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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación en Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

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Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Del Moro anunció una sanción para la gala de hoy miércoles en Gran Hermano: "Chau liderazgo"

gran hermano santiago del moro sancion
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Quién podría viajar a Estados Unidos para el intercambio

En la emisión de este miércoles de "Cortá por Lozano" (Telefe), la conductora Vero Lozano y los panelistas dialogaron sobre quiénes podrían ser candidatos a viajar a Estados Unidos en el marco del explosivo trueque.

En este sentido, Juariu aportó que para ella Manuel Ibero y Luana Fernández serían las personas ideales para viajar, mientras que la cabecilla del equipo consideró que Yanina Zilli sería la mejor opción. Esta apreciación fue apoyada por Evangelina Anderson, argumentando que "Zilli es la más famosa de los que están ahí".

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Se viene un intercambio histórico con La Casa de los Famosos de Estados Unidos

La casa de Gran Hermano Generación Dorada está a punto de vivir una transformación clave. En medio de un contexto marcado por la reciente salida de Andrea del Boca, Santiago del Moro sorprendió al anunciar una novedad que promete revolucionar el juego.

La partida de una de las figuras más fuertes de la edición no solo impactó en la convivencia dentro de la casa, sino también en el interés del público. Frente a este escenario, la producción busca reconfigurar la dinámica y recuperar el ritmo del programa con una propuesta completamente distinta.

A través de sus redes sociales, el conductor adelantó la gran noticia: "Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con la Casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitida por Telemundo".

La iniciativa plantea un cruce directo entre ambos formatos: "Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de la Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa".

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Revelan el verdadero motivo de la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Harta de todo"

En medio de las repercusiones por su salida de Gran Hermano Generación Dorada, se conocieron nuevos detalles sobre por qué Andrea del Boca no volverá al programa. Fue en Bondi Live donde Santiago Riva Roy dio a conocer el trasfondo de la decisión, luego de la fuerte caída que la dejó fuera de la casa.

El periodista sostuvo que el motivo excede lo ocurrido en el accidente y compartió el testimonio directo de la actriz: “No vuelve, está harta de todo. Ojo que esto abre una puerta: no es solo la caída. Del Boca está del orto hablando con su círculo y dice: ‘Estoy harta de todo, no quiero volver’. Ese es el textual”.

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