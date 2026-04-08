Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: nominaciones, sorpresas y nueva eliminación

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación en Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2041985539620974784&partner=&hide_thread=false Hoy llega una nueva gala de nominación y el juego se rearma con más fuerza que nunca



Desde las 22.15hs #GranHermano #GeneracionDorada con Santiago del Moro por Telefe pic.twitter.com/GlrVWcHhPX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 8, 2026

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.