Quién viajará a Estados Unidos para el intercambio entre Gran Hermano y "La Casa de los Famosos"

Quién podría viajar a Estados Unidos

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En la emisión de este miércoles de "Cortá por Lozano" (Telefe), la conductora Vero Lozano y los panelistas dialogaron sobre quiénes podrían ser candidatos a viajar a Estados Unidos en el marco del explosivo trueque.

En este sentido, Juariu aportó que para ella Manuel Ibero y Luana Fernández serían las personas ideales para viajar, mientras que la cabecilla del equipo consideró que Yanina Zilli sería la mejor opción. Esta apreciación fue apoyada por Evangelina Anderson, argumentando que "Zilli es la más famosa de los que están ahí".

Cómo es La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos es uno de los realities más populares de la televisión hispana en Estados Unidos. Su dinámica es muy similar a la de Gran Hermano, con convivencia permanente, aislamiento total y cámaras que registran cada movimiento de los participantes.

La principal diferencia es que el casting está compuesto exclusivamente por celebridades: actores, cantantes, influencers y distintas figuras mediáticas que conviven durante semanas sin contacto con el exterior.

Al igual que en el formato argentino, el público cumple un rol central, ya que define con su voto quién continúa en competencia. Esto genera un fuerte movimiento en redes sociales, donde los fandoms juegan un papel clave.

Con este intercambio, ambos programas buscarán potenciar su impacto y renovar el interés de la audiencia, en una jugada que podría marcar un antes y un después en la historia del reality.