Jenny Mavinga se quebró por la salida de Andrea del Boca y apuntó sin filtro contra Cinzia: "Límites"
La exparticipante de Gran Hermano habló del fuerte vínculo que tenía con la actriz y también lanzó duras críticas tras la última eliminación.
La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada, luego del accidente que sufrió, generó un fuerte impacto dentro y fuera de la casa. Pero quien más sintió la noticia fue Jenny Mavinga, que no pudo ocultar su emoción al enterarse de que su compañera no regresaría al juego.
Desde el inicio del reality, Jenny encontró en Andrea una figura clave de apoyo. La relación entre ambas creció con el paso de los días hasta convertirse en un vínculo muy cercano, casi maternal. En un contexto de encierro y lejos de su entorno, Mavinga se apoyó especialmente en la actriz, sobre todo en momentos difíciles como los episodios de discriminación que vivió dentro de la casa.
Ya fuera del reality, en su paso por Cortá por Lozano, la exparticipante recordó con tristeza lo vivido junto a Andrea: “Cuando la vi, me puse mal. Con todo lo que ella pasó en la casa... estuvo engripada, pero nunca quiso salir. Se quería quedar hasta el final”.
Además, confirmó que la decisión de no volver está relacionada con su estado de salud: "Hablé con Ana, su hija, y me dijo que no va a poder volver. Primero la salud, no hay otra cosa que hacer".
Sin embargo, el tono cambió por completo cuando se refirió a la eliminación más reciente. Mavinga reconoció que estuvo completamente enfocada en sacar a Cinzia Francischiello del juego: "Puse a mi fandom para que voten. Cuando la cruce, le voy a decir que los jugadores son adentro y afuera, y yo afuera jugué y la saqué también".
En esa misma línea, fue contundente al analizar los motivos de la salida de su rival: "A Cinzia la gente la sacó por mala, por soberbia. El juego tiene límites". También recordó momentos difíciles de la convivencia: "Cuando yo estaba en la cama con ataques de pánico, ella no vio eso. Creo que ahora se dio cuenta de lo que me hizo y por eso no quiere hablar".
Para cerrar, Jenny dejó en claro que siente que logró su objetivo y que pudo dar vuelta la página: "La quería ver afuera y lo logré. Estamos a mano. Solo quiero mirarla a la cara y decirle que ahora estamos las dos iguales, afuera".
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