Jenny Mavinga se quebró por la salida de Andrea del Boca y apuntó sin filtro contra Cinzia: "Límites"

En esa misma línea, fue contundente al analizar los motivos de la salida de su rival: "A Cinzia la gente la sacó por mala, por soberbia. El juego tiene límites". También recordó momentos difíciles de la convivencia: "Cuando yo estaba en la cama con ataques de pánico, ella no vio eso. Creo que ahora se dio cuenta de lo que me hizo y por eso no quiere hablar".

Para cerrar, Jenny dejó en claro que siente que logró su objetivo y que pudo dar vuelta la página: "La quería ver afuera y lo logré. Estamos a mano. Solo quiero mirarla a la cara y decirle que ahora estamos las dos iguales, afuera".