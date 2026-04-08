Santiago del Moro anunció una sanción para la gala de hoy miércoles en Gran Hermano: "Chau liderazgo"
En medio de las emociones fuertes que vive el reality de Telefe, el conductor sorprendió con la noticia de que un jugador infringió las reglas de nuevo.
Sin lugar a dudas, Gran Hermano Generación Dorada es un sube y baja de emociones constante: a la sorpresiva eliminación de Cinzia Francischiello y el abandono de Andrea del Boca tras un feroz accidente doméstico, se suma el inminente intercambio que tendrá el reality de Telefe con "La Casa de los Famosos" de Estados Unidos.
No obstante, Santiago del Moro acaba de anunciar un nuevo sacudón: "Hoy 22:30hs. Gala de nominación (placa negativa) ¡Hay sanción! ¡Chau liderazgo!", escribió el conductor.
Quién resultó líder esta semana
Nazareno Pompei se impuso en la instancia final de la prueba de liderazgo, asegurándose no solo la inmunidad frente a la placa de esta semana, sino también el poder estratégico para modificarla y el control sobre los beneficios de cara al anunciado intercambio internacional.
No obstante, cometió un error que será develado en la placa de este miércoles por la noche, por lo que sus beneficios quedarán nulos.
Cómo es La Casa de los Famosos, el reality que hará intercambio con GH
La Casa de los Famosos es uno de los realities más populares de la televisión hispana en Estados Unidos. Su dinámica es muy similar a la de Gran Hermano, con convivencia permanente, aislamiento total y cámaras que registran cada movimiento de los participantes.
La principal diferencia es que el casting está compuesto exclusivamente por celebridades: actores, cantantes, influencers y distintas figuras mediáticas que conviven durante semanas sin contacto con el exterior.
Al igual que en el formato argentino, el público cumple un rol central, ya que define con su voto quién continúa en competencia. Esto genera un fuerte movimiento en redes sociales, donde los fandoms juegan un papel clave. Con este intercambio, ambos programas buscarán potenciar su impacto y renovar el interés de la audiencia, en una jugada que podría marcar un antes y un después en la historia del reality.
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