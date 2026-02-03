Gran Hermano Generación Dorada vuelve con transmisión las 24 horas

Uno de los ejes centrales de esta temporada será la transmisión permanente. A través de DGO se podrá ver la casa en vivo durante las 24 horas, con acceso abierto al público, mientras que los clientes de DIRECTV y de la misma plataforma contarán con contenido adicional y cámaras exclusivas para seguir distintas situaciones en simultáneo. La propuesta busca reforzar el vínculo con la audiencia digital, que ya convirtió al reality en un fenómeno que trasciende la pantalla tradicional.