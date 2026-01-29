Revelaron qué famosos podrían participar en "Gran Hermano Generación Dorada": todos los nombres

El influencer fue muy honesto al explicar que, aunque inicialmente estaba entusiasmado, la ansiedad y el temor a las consecuencias de la fama extrema lo hicieron retroceder. “Me llegó la propuesta para entrar, pero decidí darme de baja por mi salud mental. Tenía miedo de que me cancelen y de pirar, como pasa con muchos participantes”, confesó con crudeza.

A pesar de haber superado los filtros técnicos y las entrevistas, la presión del entorno terminó inclinando la balanza. “Pasé todas las instancias y yo decía ‘sí, voy a entrar’. Era una decisión importante. Me generaba mucha ansiedad”, admitió. Tras consultar con sus amistades y reflexionar sobre su vínculo con su comunidad digital, decidió priorizar su estabilidad: “Lo hice por mi salud mental y por ustedes porque no quería abandonarlos”. Este testimonio ha encendido el debate sobre los límites de la exposición mediática incluso antes de que el primer participante pise el estudio de Telefe.