Guillermo Francella protagoniza "Playa de Lobos" junto a Dani Rovira

El cine nacional se prepara para un estreno de alto impacto con la llegada de “Playa de Lobos”, una pieza cinematográfica que promete cautivar a la audiencia argentina a partir del próximo 26 de febrero. La película, una atractiva amalgama de comedia y suspenso, reúne por primera vez en pantalla a dos referentes del humor y el drama contemporáneo: el argentino Guillermo Francella y el español Dani Rovira. Bajo la dirección de Javier Veiga, la propuesta se sumerge en una narrativa donde las apariencias engañan y la tensión psicológica se convierte en la verdadera protagonista.