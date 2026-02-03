Guillermo Francella protagoniza "Playa de Lobos" junto a Dani Rovira
Luego del fiasco de "Homo Argentum", el actor tiene una nueva oportunidad: "Playa de Lobos", la cual protagoniza junto a Dani Rovira.
El cine nacional se prepara para un estreno de alto impacto con la llegada de “Playa de Lobos”, una pieza cinematográfica que promete cautivar a la audiencia argentina a partir del próximo 26 de febrero. La película, una atractiva amalgama de comedia y suspenso, reúne por primera vez en pantalla a dos referentes del humor y el drama contemporáneo: el argentino Guillermo Francella y el español Dani Rovira. Bajo la dirección de Javier Veiga, la propuesta se sumerge en una narrativa donde las apariencias engañan y la tensión psicológica se convierte en la verdadera protagonista.
La trama nos traslada a la aparente calma de una zona costera, donde conocemos a Manu, un empleado de un chiringuito de playa cuya vida transcurre entre la rutina del servicio y las anécdotas efímeras de los visitantes estacionales. Su cotidianidad se ve interrumpida por la aparición de Klaus, un viajero extranjero que arriba al lugar con la supuesta intención de disfrutar de unas vacaciones relajadas. Sin embargo, lo que inicia como un intercambio casual entre dos desconocidos pronto comienza a adquirir tintes más sombríos y enigmáticos.
A medida que el metraje avanza, la desconfianza se apodera de Manu, quien empieza a notar inconsistencias en el relato y el comportamiento de su nuevo cliente. El escenario paradisíaco de la playa deja de ser un espacio de ocio para transformarse en un entorno asfixiante, donde cada palabra parece esconder un trasfondo oculto. La película utiliza este duelo de personalidades para explorar las segundas intenciones y los secretos que emergen cuando dos mundos opuestos colisionan.
La dinámica entre Francella y Rovira escala desde la incomodidad de diálogos casuales hacia un enfrentamiento psicológico más profundo. El punto de quiebre se produce cuando Klaus le lanza a Manu una propuesta desconcertante y perturbadora, un giro narrativo que redefine por completo el vínculo entre ambos y obliga al protagonista a confrontar sus propios miedos y sospechas.
“Playa de Lobos” no solo apuesta a la química entre sus protagonistas, sino que también juega con las expectativas de los espectadores al alternar ráfagas de humor con momentos de intensa carga dramática. La dirección de Veiga se enfoca en cómo la tranquilidad de la orilla del mar puede mutar en un escenario de incertidumbre absoluta. Con este estreno, la cartelera local fortalece su oferta de verano, brindando una historia que indaga en los límites de la conducta humana ante situaciones extremas y lo desconocido.
