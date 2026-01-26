Nazarena Vélez habló con la Tana de Gran Hermano de la separación de su hijo

Sobre la posible injerencia de Daniel Agostini, Nazarena aclaró que no mantiene comunicación con el cantante, por lo que desconoce si él efectivamente intervino. No obstante, barajó la posibilidad de que el entorno profesional del joven le hubiera aconsejado cautela mediática. “Si se dejó influenciar por las personas con las que saca su música, él está muy enfocado, porque le dijeron que no le convenía mostrarse todavía tan rápido, no sé y no me voy a meter. Yo sé que ella es una buena mina y mi hijo es un amor”, sostuvo.

nazarena velez chyno agostini tana

Para finalizar, Vélez cerró el tema apelando a la propia historia de su vida para marcar la diferencia generacional. “No soy quién para meterme. El Chino tiene 25 años, yo a esa edad me estaba casando por segunda vez. Si él hubiese tenido 17, ahí es otro el chiste”, concluyó. Al referirse al supuesto consejo que el padre le habría dado para terminar el noviazgo, fue pragmática: “Si era lo que él pensaba, seguramente sí se lo dijo”.