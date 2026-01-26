Nazarena Vélez habló con la Tana de Gran Hermano de la separación de su hijo
La ex participante de GH aseguró que el Chino y ella rompieron porque Daniel Agostini no estaba de acuerdo con la relación. Conocé qué dijo Nazarena.
El vertiginoso romance entre el Chino Agostini y Katia, conocida como "La Tana" de Gran Hermano, llegó a su fin tras apenas un mes de duración. La ruptura no estuvo exenta de polémica, especialmente luego de que circularan versiones que señalaban a los padres del joven, Daniel Agostini y Nazarena Vélez, como los principales detractores del vínculo. Según trascendidos periodísticos previos, los progenitores habrían manifestado un rechazo tajante al confirmarse la relación.
Sin embargo, la propia Nazarena Vélez decidió tomar la palabra para aclarar su postura y despejar los rumores de una supuesta "guerra" familiar contra la ex Gran Hermano. La productora fue enfática al despegarse de cualquier conflicto y subrayó la independencia de su hijo para tomar decisiones sentimentales a su edad.
Por su parte, la joven involucrada brindó su testimonio en el programa Infama, donde se refirió en buenos términos a la madre de su ahora expareja. “Nazarena es una genia, me hubiese encantado conocerla, pero no pude. Es una mina muy copada, muy madre, con mucha garra. Con el padre nunca hablé”, reveló Katia.
A pesar de la buena imagen que tiene de la actriz, "La Tana" reconoció que el clima se volvió tenso tras hacer pública la relación. Según sus declaraciones, prefirió distanciarse al notar un cambio en el vínculo, sentenciando que “las malas vibras influyen”. En su análisis, sugirió que el músico aún debía resolver ciertas cuestiones de madurez y dinámicas internas con su entorno primario.
Fiel a su estilo directo, Nazarena Vélez minimizó las versiones que la ubican en un rol de censora. Al ser consultada sobre las declaraciones de Katia, la panelista respondió con cordialidad: “La escuché y me cae bien”. Además, reforzó la idea de que su hijo posee la madurez necesaria para gestionar su vida privada sin necesidad de autorizaciones parentales. “El Chino tiene 25 años y siempre hizo lo que quiso. Tiene una gran personalidad y nunca para mi fue un problema”, expresó la productora.
Sobre la posible injerencia de Daniel Agostini, Nazarena aclaró que no mantiene comunicación con el cantante, por lo que desconoce si él efectivamente intervino. No obstante, barajó la posibilidad de que el entorno profesional del joven le hubiera aconsejado cautela mediática. “Si se dejó influenciar por las personas con las que saca su música, él está muy enfocado, porque le dijeron que no le convenía mostrarse todavía tan rápido, no sé y no me voy a meter. Yo sé que ella es una buena mina y mi hijo es un amor”, sostuvo.
Para finalizar, Vélez cerró el tema apelando a la propia historia de su vida para marcar la diferencia generacional. “No soy quién para meterme. El Chino tiene 25 años, yo a esa edad me estaba casando por segunda vez. Si él hubiese tenido 17, ahí es otro el chiste”, concluyó. Al referirse al supuesto consejo que el padre le habría dado para terminar el noviazgo, fue pragmática: “Si era lo que él pensaba, seguramente sí se lo dijo”.
