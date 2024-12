Gran Hermano: Giuliano besó a Chiara y las redes sociales explotaron

El coqueteo de Giuliano con Jenifer había generado tensiones en la relación entre Chiara y su amiga ya fuera de juego, lo que llevó a Mancuso a alejarse del actual líder de la semana. Sin embargo, tras la eliminación de Lauría, "Nano" parece haber vuelto a la carga con Chiara.

Como era de esperarse, la forma en que Vaschetto se acercó a Chiara causó una mala impresión en las redes sociales y el público no tardó en manifestarse en su contra. No sólo por su vínculo con Jenifer, sino también por el modo en que lo hizo.

chiara nano gran hermano

La reacción en redes tras el beso de Giuliano a Chiara

El video del beso de Giuliano a Chiara rápidamente se difundió por la red social X donde los fans de Gran Hermano no dudaron en compartir sus opiniones. La mayoría de los comentarios apuntaron tanto a uno como a otro por el incómodo momento.

“Necesito que Jenifer entre al repechaje”, “No sé, pero yo no me vinculo así con mis amigos”, “¿Alguna vez Giuliano le pidió permiso?”, “No hay papel más triste que el que están haciendo”, “Que alguien les diga que no da”, fueron solo algunos de los comentarios que comenzaron a circular rápidamente sobre lo sucedido en la casa más famosa del país.

tuit reacción beso giuliano a chiara.png