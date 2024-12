Gran Hermano hizo un importante anuncio a los jugadores: de qué se trata

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1868411518058107232?t=FCEKDgUa3NU3zTvXGX7q8g&s=19&partner=&hide_thread=false #GranHermano hizo un anuncio que alertó a los participantes



Además, horas antes, Santiago del Moro usó sus redes sociales para subir una foto de un sobre, que no se sabe el color, y no dio más información al respecto.

Cuál fue el comunicado de Gran Hermano a los jugadores

En el comienzo del programa, Gran Hermano habló con los jugadores y se mostró muy molesto por algunas actitudes que están teniendo en estos días.

"Advertí muchas situaciones que me generan malestar, desagrado. Santiago se referirá a aquellos aspectos de comportamiento que deben ser revisados", le dijo la voz de GH a los participantes.

Minutos después, Santiago del Moro ingresó a la casa y les transmitió el mensaje que envió el dueño de casa. "Yo no quiero que esto se malinterprete, porque no tiene nada que ver con el juego, o sí", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Quiero que vean la puerta giratoria... Así funciona... Está disponible en este momento para el que quiera irse ahora. Les voy a explicar por qué. Todo lo que está dentro del reglamento está permitido".

"Lo único que GH ha puesto foco en esta temporada es el 'no' a la queja. Al que no esté de acuerdo con ciertas reglas, al que le parezca poca cosa la casa, al que sienta que ya cumplió todo... Gran Hermano ha escuchado quejas, la comida, la pileta, el lavarropas... Gran Hermano no es un spa, ahí se va a jugar Gran Hermano. Esa casa es un templo, no es un spa", aseguró el conductor, mostrándoles a los 'hermanitos' la puerta giratoria.

Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya este domingo de Gran Hermano 2025

El pasado 2 de diciembre comenzó una nueva edición Gran Hermano, el reality protagonizado por 24 jugadores que tiene en vilo al país. Cabe destacar que este pasado lunes se llevó a cabo la primera eliminación del certamen de Telefe: Delfina de Lellis dejó el reality por decisión del público, dejando a 23 participantes en juego.

No obstante, la modelo de 18 años pudo seguir jugando, dado que el nuevo reglamento para esta temporada indica que aquel que queda afuera de la competencia debe elegir a una persona para anularle sus votos en la siguiente gala de nominación, inmediatamente después de haber abandonado la casa. Por supuesto, este condimento que la edición anterior no tuvo hace que el juego se ponga aún más picante. De esta manera, Delfina decidió anular los votos de Andrea.

Con los nombres de los nuevos nominados, Sofía "Sopa", la líder de la semana, tendrá un arduo trabajo para este jueves.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano 2025

Los participantes pasaron por el confesionario y tras la decisión del líder semanal, se definieron los nominados:

Santiago

Ulises

Luciana

Renato

Martina

Keila

Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya en Gran Hermano 2025

Se pueden votar de dos maneras al que abandone la casa de Gran Hermano entre los nominados por los jugadores:

A través del QR que aparece en pantalla.

GHargentina.com.ar

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar.