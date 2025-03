Gran hermano: en la cena de nominados, fueron todos contra todos

Eugenia, por su parte, pidió la salida de Sandra porque siente que "la cuerea", mientras que Bati apuntó contra Tato, señalándolo como un fuerte competidor.

Sandra evitó pedir la eliminación de Chiara, pero aprovechó el momento para reavivar su conflicto con Katia por los benditos cigarrillos. “Vos te encargaste de hacerme comer mier... y no está todavía, ahora te estoy diciendo que quiero que te vayas”, lanzó sin filtro.

Tato, al igual que en la cena anterior, pidió la salida de la Cobra. Al justificar su decisión, mencionó los gritos en la casa, pero la actriz le respondió que no fue así y que él no podía saberlo porque no suelen hablar.

Lucía eligió a Bati, recordándole un comentario que le hizo en una charla anterior. “Ya sabés lo que pienso de vos y tuvimos una charla. Me quedé con el comentario de la otra vez, de que tenía malos modos, y no me gustó”, explicó la cantante. Aunque ambos sostuvieron su postura, Luchi admitió que suele ser impulsiva.

Luz también votó por Bati. “Me hacés ruido. Siento que te vas moviendo para donde va el viento”, expresó, y aprovechó para llamar a Sandra “la reina del lleva y trae”.

Selva optó por Luz, argumentando que la notó afectada por cuestiones del exterior. “Me dijiste que no la estabas pasando bien, que tenías días malos y que tenía que ver con el afuera, con tu novio. Pensé que subliminalmente estabas pidiendo irte, aunque seguramente te quedarás”, explicó la uruguaya.

Katia también apuntó contra Luz y recordó el fuerte cruce que tuvieron días atrás. “Creo que se nos fue de las manos el enfrentamiento, podría haber pasado cualquier cosa con otra persona en ese momento de adrenalina. Ya se me pasó, pero en el momento fue fuerte. Conté hasta cien”, relató la Tana. A lo que Luz respondió con ironía: “Y yo hasta mil”.