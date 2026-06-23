Picante congelados en Gran Hermano: Turco García ingresó para hablar con Mariela tras su vínculo con Emanuel
El exfutbolista ingresó al reality para reencontrarse con su pareja, pero su actitud dejó más dudas que certezas.
Claudio “El Turco” García ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para sorprender a Mariela Prieto, su pareja, en un momento marcado por la polémica relación que la participante comenzó a tener con Emanuel Di Gioia dentro del reality.
La cercanía entre Mariela y Ema había despertado comentarios entre los jugadores y también afuera de la casa. Ambos protagonizaron un momento de mucha complicidad durante una actividad, cuando llegaron a darse un pico, situación que luego derivó en un cruce entre Mariela y Cinzia Francischiello por las opiniones que surgieron alrededor del vínculo.
La llegada del Turco fue una de las escenas más esperadas, aunque su reacción sorprendió a todos. El exfutbolista ingresó y, antes de acercarse a su pareja, saludó a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello. Recién después fue al encuentro de Mariela, a quien le dejó un mensaje cargado de apoyo.
“Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”, le dijo García, además de remarcarle que sabe “lo que es como amiga, mujer y todo”.
El mensaje del Turco y una confesión inesperada
Luego de saludar a Sebastián Cola, a quien definió como un “crack”, y expresarle a Charlotte Caniggia el cariño que siente por su padre Claudio Paul, el exfutbolista volvió a hablar con Mariela y recordó la importancia que tuvo ella en su vida.
“Si no fuese por ella, él estaría muerto por sus adicciones”, expresó al referirse al apoyo que recibió de su pareja durante momentos difíciles.
Más adelante, volvió a destacar la actitud de Mariela dentro del juego: “Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”.
Sin embargo, antes de retirarse de la casa, el Turco dejó una frase que sorprendió a todos y mostró que no todo había sido aprobación: “El baile no me gustó un carajo”.
Aunque dentro de Gran Hermano los participantes celebraron el encuentro y acompañaron a Mariela tras la visita, afuera quedó instalada la sensación de que el vínculo entre ella y Claudio atraviesa un momento diferente, con una relación que parece haber cambiado pese al cariño y respeto que ambos siguen mostrando.
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