Picante congelados en Gran Hermano: Turco García ingresó para hablar con Mariela tras su vínculo con Emanuel

“Si no fuese por ella, él estaría muerto por sus adicciones”, expresó al referirse al apoyo que recibió de su pareja durante momentos difíciles.

Más adelante, volvió a destacar la actitud de Mariela dentro del juego: “Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”.

Sin embargo, antes de retirarse de la casa, el Turco dejó una frase que sorprendió a todos y mostró que no todo había sido aprobación: “El baile no me gustó un carajo”.

Aunque dentro de Gran Hermano los participantes celebraron el encuentro y acompañaron a Mariela tras la visita, afuera quedó instalada la sensación de que el vínculo entre ella y Claudio atraviesa un momento diferente, con una relación que parece haber cambiado pese al cariño y respeto que ambos siguen mostrando.