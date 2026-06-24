Problemas en Gran Hermano: la decisión que tomó Mariela Prieto tras la visita del Turco García
La jugadora vivió un momento intenso tras el ingreso de su pareja a GH y quedó sensibilizada por la reacción que tuvo el exfutbolista durante la dinámica.
La presencia de Claudio “El Turco” García en Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertida. El exfutbolista ingresó a la casa durante el primer Congelados de la temporada para reencontrarse con su pareja, Mariela Prieto, un momento que dejó mucha tela para cortar y derivó en una inesperada confesión de la participante.
Una vez finalizada la dinámica, Santiago del Moro quiso saber cómo había vivido el encuentro. Lejos de mostrarse eufórica, Mariela deslizó que percibió cierto malestar en su marido. “Bien, tranquila. Está un poco enojado, me parece”, comentó.
Intrigado por la respuesta, el conductor le consultó qué la llevaba a pensar eso. Entonces, la participante explicó: “Él no está acostumbrada a verme bailar con nadie, ni verme tener una relación con un hombre. Pero bueno, es parte del juego y sabe que me gusta bailar”.
La conversación continuó y Del Moro mencionó a Emanuel Di Gioia, con quien Mariela admitió haber construido un vínculo especial dentro de la competencia. “Con Ema tengo una linda relación de amistad y él (El Turco) no está acostumbrado a que una persona que él no conoce yo tenga un lindo vínculo o bailar, que ya me lo recalcó”, señaló.
Más adelante, la jugadora reveló un detalle del reencuentro que llamó su atención. “Me dijo que me quería. No me dijo ‘te amo’, eso me sorprendió. Entonces dije, está un poco enojado. Y es muy celoso de mí. Y con todo lo que se habló, peor. Creo que eso también lo dejó en un lugar feo”.
Ante esa reflexión, Del Moro destacó algunos de los elogios que García le dedicó durante su visita. “Igual te dijo cosas lindas. Dijo que eras una gran madre, una gran amiga”, le recordó. Sin embargo, Mariela insistió con su percepción: “Sí, lo sé, pero en lo que es lo nuestro yo creo que está un poco… Que no le gusta verme bailar”.
Tras sus declaraciones, surgió la duda sobre si modificaría algunas de sus actitudes dentro del reality para evitar conflictos con su pareja. Pero la participante fue categórica al respecto. “No, porque nada es con mala intención y todo lo que hago lo hago por el show, por el juego. Soy así, me gusta bailar, soy muy expresiva en lo que es el baile”.
Mientras Emanuel escuchaba atentamente, Mariela amplió su postura: “No hay nada fuera de lo normal. Yo lo respeto mucho, lo amo, es mi marido, es mi compañero, pero es lógico, a mí me pasaría igual”.
Por último, Del Moro aprovechó para despejar una duda que circulaba entre los seguidores del programa y le preguntó si mantenía una relación abierta con El Turco. La respuesta fue breve y contundente: “Absolutamente no”.
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