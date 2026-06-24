Problemas en Gran Hermano: la decisión que tomó Mariela Prieto tras la visita del Turco García

Mariela Prieto

Ante esa reflexión, Del Moro destacó algunos de los elogios que García le dedicó durante su visita. “Igual te dijo cosas lindas. Dijo que eras una gran madre, una gran amiga”, le recordó. Sin embargo, Mariela insistió con su percepción: “Sí, lo sé, pero en lo que es lo nuestro yo creo que está un poco… Que no le gusta verme bailar”.

Tras sus declaraciones, surgió la duda sobre si modificaría algunas de sus actitudes dentro del reality para evitar conflictos con su pareja. Pero la participante fue categórica al respecto. “No, porque nada es con mala intención y todo lo que hago lo hago por el show, por el juego. Soy así, me gusta bailar, soy muy expresiva en lo que es el baile”.

Mientras Emanuel escuchaba atentamente, Mariela amplió su postura: “No hay nada fuera de lo normal. Yo lo respeto mucho, lo amo, es mi marido, es mi compañero, pero es lógico, a mí me pasaría igual”.

Por último, Del Moro aprovechó para despejar una duda que circulaba entre los seguidores del programa y le preguntó si mantenía una relación abierta con El Turco. La respuesta fue breve y contundente: “Absolutamente no”.