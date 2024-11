Gran Hermano pierde a una de sus mejores panelistas: quién se ausentará en la nueva edición

La modelo y actriz le confirmó a Ángel de Brito que decidió renunciar a su lugar en los debates de Gran Hermano, para dar rienda suelta a sus proyectos artísticos personales: "En el verano no voy a estar como panelista porque voy a estar con mi show Zoom, una locura".

De esta manera, confirmó la continuidad de "Zoom, acercate más", la producción que encabeza junto a Julián Marín y su hermana Lola, lo que no le permitirá seguir al frente del análisis de la casa más famosa del país, al menos en lo que respecta al verano.

No obstante, la nueva embajadora de la marca Pandora no cerró las puertas para una vez que finalice la temporada veraniega: "Enero y febrero van a ser intensos. Después veremos si me sumo". Teniendo en cuenta la duración de la última edición de Gran Hermano, no es descabellado pensar que Poggio llegaría a sumarse sin problemas, dado que esta nueva temporada no finalizará para marzo. Es más, muchos creen que podría durar nuevamente hasta julio.

De este modo, el panel de Gran Hermano tendrá a Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Pilar Smith, Lisandro Navarro y Rosina Beltrán. Por supuesto, también estará la nueva y sorpresiva incorporación que anunció el conductor Santiago del Moro: Marina Calabró.