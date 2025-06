Gran Hermano: polémico pedido de disculpas de Eugenia por sus dichos sobre la tragedia de los Andes

A raíz de las repercusiones que se generaron en las redes sociales, el dueño de casa le dio la oportunidad de pedir disculpas, pero parece que Eugenia no lo hizo muy convencida y la gente no le creyó.

"Hace un tiempo, dejé pasar una expresión similar de Eugenia por entender que, en el contexto de una pelea, en donde las emociones se exacerban, a veces una palabra equivocada puede anticiparse a la prudencia o a la sensatez", explicó Gran Hermano en su comunicado. Además, le informó que si quería pedir disculpas, el momento era ese.

"Lejísimos está de mi frivolizar semejante tragedia, de la cual yo soy fanática de todos los sobrevivientes, por todo lo que han tenido que pasar en semejante situación límite", comenzó Eugenia en su descargo.

"Es un ejemplo desafortunado, demasiado específico, lo he tomado de un dicho que alguien me dijo que es: 'El traidor en el llano, en la montaña te asesina'", justificó.

"Me he querido referir a la Tana. Pido disculpas", siguió Eugenia. "No sé cómo explicar que nada que ver con ellos. Es para decir que la Tana es muy traidora y que, en una situación límite, no confiaría y dormiría con un ojo abierto y uno cerrado, estando ella", explicó la participante y Gran Hermano la cortó: "Gracias, se entendió".