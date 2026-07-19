Gran Hermano: quién es el nuevo eliminado según las encuestas

Los números recopilados en la web posicionaron a Emanuel como el principal candidato para quedar fuera de competencia por decisión de la gente, al concentrar el 45,3% de los votos de los usuarios.

Detrás del principal apuntado por los cibernautas, los resultados ubicaron en la segunda colocación a Sol con el 28% de las elecciones, mientras que el tercer puesto de la votación virtual quedó para "Yipio" con el 21,6% de los clicks.

De consolidarse estos valores en la pantalla de Telefe, el participante Emanuel Di Gioia se convertiría en el próximo eliminado del juego por una diferencia considerable.

No obstante, desde la organización del certamen recordaron que las mediciones en internet funcionan meramente como indicadores preliminares que pueden modificarse a último momento. Las únicas opciones válidas para incidir en el resultado son los mensajes de texto mediante la palabra "GH" al número 9009 o a través del portal oficial GHglobal.ar.