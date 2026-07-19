Gran Hermano: quién es el nuevo eliminado según las encuestas
Este lunes 20 de julio se disputará una nueva gala de eliminación en GH y ya se confirmó en redes quién podría irse. Los detalles.
La expectativa entre los seguidores del reality show más visto de la televisión local sigue en aumento. Este lunes 20 de julio se llevará a cabo una nueva gala de expulsión en "Gran Hermano Generación Dorada", la exitosa producción emitida por la pantalla de Telefe, que busca definir el destino de los nominados tras la reciente partida de Juan Carlos López.
De cara a esta definición por el voto del público, se conocieron los primeros sondeos y proyecciones en las plataformas digitales, los cuales intentan predecir la identidad del jugador que recibirá el mayor porcentaje de votos en contra para abandonar el juego.
La conformación de la placa de nominados definitiva de esta semana incluyó a seis integrantes de la casa: Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Sebastián "Cola" Almeida, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen.
El especialista en el programa de entretenimiento y panelista del ciclo televisivo "LAM", emitido por la señal de América TV, Fede Bongiorno, llevó adelante una consulta masiva en su perfil oficial de la plataforma digital X.
El sondeo digital contó con la participación activa de miles de seguidores del formato y arrojó tendencias bastante marcadas respecto a las preferencias y descontentos de la audiencia de cara a la votación en placa negativa.
Los números recopilados en la web posicionaron a Emanuel como el principal candidato para quedar fuera de competencia por decisión de la gente, al concentrar el 45,3% de los votos de los usuarios.
Detrás del principal apuntado por los cibernautas, los resultados ubicaron en la segunda colocación a Sol con el 28% de las elecciones, mientras que el tercer puesto de la votación virtual quedó para "Yipio" con el 21,6% de los clicks.
De consolidarse estos valores en la pantalla de Telefe, el participante Emanuel Di Gioia se convertiría en el próximo eliminado del juego por una diferencia considerable.
No obstante, desde la organización del certamen recordaron que las mediciones en internet funcionan meramente como indicadores preliminares que pueden modificarse a último momento. Las únicas opciones válidas para incidir en el resultado son los mensajes de texto mediante la palabra "GH" al número 9009 o a través del portal oficial GHglobal.ar.
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