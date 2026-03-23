Gran Hermano: quién se va de la casa según la encuesta de Fefe Bongiorno

"Franco con más votos que Juanicar? EX PAÍS", "Franco Poggio, pero no sabemos quién es que lo está votando, no puede ser que zafe. Es tan planta que siempre me olvido de su existencia en la casa hasta que una camara sin querer lo enfoca" y "A mi me van a tener que dar nombre y apellido de los que votan a franco. No les creo nada que se haya salvado por voto positivo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mientras tanto, dentro de la casa, los jugadores especulan, hacen cuentas y ajustan sus estrategias en función de lo que perciben del afuera. Todo se definirá en la gala, donde el voto del público tendrá la última palabra.