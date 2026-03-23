Gran Hermano: quién se va de la casa según la encuesta de Fefe Bongiorno
El productor y panelista de LAM volvió a recurrir a su tradicional encuesta en redes sociales para intentar adelantar cuál será la elección del público.
La tensión crece en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que se encamina a una nueva gala de eliminación cargada de incertidumbre. Como ocurre cada semana, el clima se vuelve cada vez más intenso a medida que se acerca la definición.
En ese contexto, Fede 'Fefe' Bongiorno, productor y panelista de LAM, volvió a activar su clásico termómetro en redes sociales. A través de una encuesta en X (ex Twitter), buscó anticipar la tendencia del público y detectar quiénes son los participantes con mayor riesgo de abandonar la casa.
Este tipo de sondeos, que suelen viralizarse rápidamente entre los fanáticos del reality, se convirtieron en una referencia habitual para medir el humor de la audiencia, especialmente en semanas marcadas por conflictos, estrategias y cambios en la dinámica del juego.
Según los resultados que comenzaron a circular, las opiniones están muy divididas y en la gala de este lunes puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, como ya ocurrió en otras ocasiones, el resultado final puede dar un giro inesperado.
Muchos piden por la salida de Lola, mientras que otros apuntan a Martín, por lo que el mano a mano sería entre ellos. Aunque, por otro lado, parte de los usuarios cuestionan algunos salvados hasta el momento.
"Franco con más votos que Juanicar? EX PAÍS", "Franco Poggio, pero no sabemos quién es que lo está votando, no puede ser que zafe. Es tan planta que siempre me olvido de su existencia en la casa hasta que una camara sin querer lo enfoca" y "A mi me van a tener que dar nombre y apellido de los que votan a franco. No les creo nada que se haya salvado por voto positivo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.
Mientras tanto, dentro de la casa, los jugadores especulan, hacen cuentas y ajustan sus estrategias en función de lo que perciben del afuera. Todo se definirá en la gala, donde el voto del público tendrá la última palabra.
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