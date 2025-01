Gran Hermano: Santiago del Moro adelantó quién entra el lunes en reemplazo de Keila Sosa

La razón detrás de la salida de Keila, según comunicó el Big, fue su evidente descontento con la experiencia en la casa: “Keila, ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión que espero que hayan sido aclaradas. Me comentaste que sos consciente de esta situación y que dormís más de lo que te gustaría o que no te sentís a gusto con la estadía”.

“Que, con quejas, sin quejas, con dudas o sin dudas… el juego se te hace cuesta arriba. En vos solo veo angustia y deseos de no estar más en mi casa. Eso, Keila, me angustia mucho a mí también”, fue el mensaje del dueño de la casa más famosa del mundo antes de comunicarle la decisión.

Quién entra este lunes a Gran Hermano

Si bien el conductor de Gran Hermano no dio nombres, a través de sus redes sociales volvió a confirmar que este lunes ingresa "ella" a la casa, ratificando que se trata de una participante mujer. Además, para generar más expectativas, sumó una imagen de la silueta que correspondería a la nueva jugadora.

Los detalles sobre el reemplazo de Keila Sosa

Santiago del Moro, en su programa de radio, aclaró que hay dos posibles reemplazos, ya que inicialmente se especuló que Brian, quien fue expulsado por decisión del líder Giuliano, podría haberse ido a su casa. Sin embargo, se confirmó que eligió regresar el domingo.

“Sí, son dos titulares”, afirmó, lo que confirma que el reemplazo no será la influencer Anto Pane, ni ningún otro participante de ediciones anteriores, como habían especulados los fanáticos del programa.

A su vez, habilitó la cajita de preguntas de su Instagram para que sus seguidores tuvieran la posibilidad de preguntar lo que quisieran y un usuario le consultó: "¿El reemplazo es alguien conocido?", a lo que el conductor del reality, le respondió:¡Por su familia! NOOOOO OBVIAMENTE jajaj.

