Por qué Gran Hermano echó en vivo a Keila Sosa

Se trata de Keila Sosa, tal cual se especulaba en las redes debido que fue la única en recibir una advertencia por parte de Gran Hermano, cuando señaló que la producción realizaba manejos fraudulentos en las votaciones del público.

keila gran hermano.jpeg Keila Sosa, de Gran Hermano 2025.

Comenzada la gala de este jueves, Del Moro explicó que Keila será expulsada y mostró algunos episodios vividos por la participante, para argumentar esta decisión del "Big", quien luego le comunicó a la jugadora que debía dejar la casa.

“Me siento encerrada. Me ahogo y no estoy bien. Quiero ver a mi hermanito, a mi abuela, quiero ver a todos. No sé qué hacer. No puedo conmigo, necesito ver a mi familia y estoy desesperada”, consignó Keila en el tape que expusieron en la gala.

El conductor indicó que “el reality no puede tener a alguien que no quiere jugar”.

Por qué echaron a Keila de Gran Hermano

Gran Hermano emitió un duro comunicado antes de anunciarle a Keila que tenía que dejar la casa. Los argumentos de GH:

“Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla pero todos entendieron que a pesar de los problemas que podían enfrentar, se trata de una experiencia única, irrepetible y que merece ser vivida”.

“Ustedes fueron elegidos para afrontarla y vivirla con gratitud y alegría. Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura, el esfuerzo que conlleva o que hayan puesto en duda la transparencia del certamen”

“Keila, ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión que espero que hayan sido aclaradas. Me comentaste que sos consciente de esta situación y que dormís más de lo que te gustaría o que no te sentís a gusto con la estadía. Que con quejas, sin quejas, con dudas o sin dudas… el juego se te hace cuesta arriba. En vos solo veo angustia y deseos de no estar más en mi casa. Eso, Keila, me angustia mucho a mí también”.

“Por lo tanto, Keila, quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas a la puerta giratoria para abandonar la casa. Sin tus valijas. Más tarde te serán entregadas tus pertenencias”.