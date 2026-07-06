Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes

Ahora, los participantes se preparan para enfrentar una nueva semana y las estrategias siguen moviéndose de cara a la recta final, donde cualquier error puede costar la permanencia en el reality.

Con la salida de Nigro, el número de participantes en competencia vuelve a reducirse y la lucha por un lugar en la gran final se vuelve cada vez más exigente. En este tramo del reality, cada decisión pesa más que nunca y cualquier cambio en las alianzas puede modificar por completo el rumbo del juego, por lo que se espera una semana cargada de nuevas estrategias, tensiones y movimientos dentro de la casa.