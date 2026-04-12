Gran Hermano: Titi Tcherkaski dijo "basta" a Nazareno Pompei y su intento de seducirla
Durante un juego en la casa de GH, la tiktoker expresó su malestar con las insistencias del ex futbolista para intentar seducirla. Los detalles.
La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un clima de extrema tensión debido al persistente asedio sentimental de Nazareno Pompei hacia Titi Tcherkaski. Lo que comenzó como un acercamiento natural para el exfutbolista se ha transformado en un foco de conflicto constante, ante la negativa sistemática de la tiktoker, quien ya no oculta su agotamiento por la falta de límites de su compañero.
El punto de ebullición más reciente se dio durante la actividad “¿Quién es más?”, donde Titi no dudó en señalar a Naza como el integrante más persistente de la casa, aclarando que su intensidad no estaba vinculada a la estrategia del juego. Ante la risa generalizada, Pompei respondió con una frase que terminó de indignar a la joven: “Persevera y triunfarás”.
Tras el episodio, Tcherkaski descargó su bronca en el confesionario, revelando que la actitud de Nazareno la tiene saturada. “Estoy harta, medio que ya lo tengo montado. Su respuesta encima fue esa. No entendiste nada. Yo lo corto cada vez más y si tengo que evitar la conversación para esos chistes, lo hago”, sentenció la participante, quien ya le ha solicitado en reiteradas ocasiones que cese con los abrazos y besos cariñosos.
Por su parte, Pompei parece vivir una realidad paralela. En charlas con otros convivientes como Lolo Poggio, el exfutbolista manifestó sentirse victimizado por la exposición pública de Titi: “Sus formas y sus maneras están mal y me hace quedar como un pelot…”. A pesar de las advertencias de sus propios aliados, como Yipio, Nazareno se niega a aceptar el rechazo. “Ya sé que me dijo que no pero no lo pienso aceptar ni en pedo”, lanzó desafiante.
Nazareno ha intentado justificar su conducta bajo el ala de su propia personalidad. En una conversación con Daniela De Lucía, admitió ser una persona “intensa y empalagosa”, reconociendo que ese rasgo choca con la frialdad de Tcherkaski. Sin embargo, lejos de retroceder, llegó a dedicarle una interpretación del tema Robarte un beso frente a toda la casa, un gesto que solo aumentó la incomodidad de la joven.
La situación ha escalado a tal punto que incluso los amigos de Pompei han comenzado a preocuparse por las repercusiones externas. Nicolás Sícaro, tras notar el malestar evidente de Titi, fue tajante al aconsejar a Nazareno: “Che, afloja con lo de Titi, aflojá con las pibas. No las abracés y besés tanto. Es alevoso”.
La historia de este desencuentro comenzó desde los primeros días, cuando Naza aseguró haber conectado con la tiktoker de una manera inédita para él. No obstante, Titi siempre mantuvo su postura firme ante compañeros como Kennys Palacios o Nicolás Sícaro, asegurando que le pasaban "cero cosas con Nazareno”.
A pesar de que ambos intentaron aclarar la situación en privado para reducir la “distancia y la tensión”, los roces por motivos triviales, como la comida, terminan siempre exponiendo el conflicto de fondo. Mientras Pompei sostiene que “me pasan cosas y me expongo por completo”, Tcherkaski busca refugio en su círculo íntimo dentro de la casa, intentando cerrar una puerta que Nazareno se obstina en mantener abierta a la fuerza.
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