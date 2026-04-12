Gran Hermano: Titi Tcherkaski dijo "basta" a Nazareno Pompei y su intento de seducirla

Embed - Titi Tcherkaski está harta de que Nazareno Pompei trate de seducirla - Gran Hermano 2026

La situación ha escalado a tal punto que incluso los amigos de Pompei han comenzado a preocuparse por las repercusiones externas. Nicolás Sícaro, tras notar el malestar evidente de Titi, fue tajante al aconsejar a Nazareno: “Che, afloja con lo de Titi, aflojá con las pibas. No las abracés y besés tanto. Es alevoso”.

La historia de este desencuentro comenzó desde los primeros días, cuando Naza aseguró haber conectado con la tiktoker de una manera inédita para él. No obstante, Titi siempre mantuvo su postura firme ante compañeros como Kennys Palacios o Nicolás Sícaro, asegurando que le pasaban "cero cosas con Nazareno”.

A pesar de que ambos intentaron aclarar la situación en privado para reducir la “distancia y la tensión”, los roces por motivos triviales, como la comida, terminan siempre exponiendo el conflicto de fondo. Mientras Pompei sostiene que “me pasan cosas y me expongo por completo”, Tcherkaski busca refugio en su círculo íntimo dentro de la casa, intentando cerrar una puerta que Nazareno se obstina en mantener abierta a la fuerza.