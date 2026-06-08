Gran Hermano: con una coreografía inspirada en Tate McRae, superaron la prueba semanal

El logro adquiere un valor especial porque no es la primera vez que la música de Tate McRae aparece en el reality. Durante la edición 2024/2025 ya se había intentado una coreografía basada en una canción de la artista, protagonizada en aquel momento por Chiara Mancuso. Sin embargo, aquella presentación no consiguió la aprobación de los televidentes y terminó siendo rechazada en la votación.

Además, esta fue la tercera oportunidad en la que los participantes de Generación Dorada debieron afrontar una prueba vinculada al baile. Las anteriores estuvieron inspiradas en Thriller, de Michael Jackson, y Here It Goes Again, de OK GO. En ambos casos también lograron superar el desafío, consolidando una buena efectividad en este tipo de pruebas artísticas.