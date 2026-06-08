Gran Hermano: con una coreografía inspirada en Tate McRae, superaron la prueba semanal
Los participantes consiguieron el respaldo mayoritario del público y aseguraron el presupuesto completo para las compras de la semana.
Los jugadores de Gran Hermano: Generación Dorada lograron cumplir con éxito una nueva prueba semanal y garantizaron el 100% del presupuesto destinado a las compras de la casa. Esta vez, el desafío consistió en presentar una compleja coreografía basada en la canción Sports car, de la artista canadiense Tate McRae, una propuesta que fue evaluada por el público a través de las redes sociales.
La actuación tuvo lugar en el SUM de la casa y contó con la participación de gran parte de los concursantes. El resultado fue ampliamente positivo: el 82% de los usuarios que votaron en la encuesta realizada en la cuenta de Instagram de Santiago del Moro consideró que el grupo cumplió satisfactoriamente con el desafío.
La puesta en escena estuvo encabezada por Nenu López, quien tuvo un papel destacado dentro de la coreografía. El trabajo presentado tomó como referencia la performance que Tate McRae había realizado durante los VMA's Awards 2025, una de las actuaciones más comentadas de la cantante en el último tiempo.
La aprobación del público permitió que los participantes aseguraran la totalidad del presupuesto semanal, un premio importante considerando la etapa avanzada del juego y las constantes tensiones que suelen surgir alrededor de las compras y la administración de recursos dentro de la casa. Ahora será Sebastián “Cola” quien tendrá la responsabilidad de realizar la adquisición de productos para la decimosexta semana de competencia.
El logro adquiere un valor especial porque no es la primera vez que la música de Tate McRae aparece en el reality. Durante la edición 2024/2025 ya se había intentado una coreografía basada en una canción de la artista, protagonizada en aquel momento por Chiara Mancuso. Sin embargo, aquella presentación no consiguió la aprobación de los televidentes y terminó siendo rechazada en la votación.
Además, esta fue la tercera oportunidad en la que los participantes de Generación Dorada debieron afrontar una prueba vinculada al baile. Las anteriores estuvieron inspiradas en Thriller, de Michael Jackson, y Here It Goes Again, de OK GO. En ambos casos también lograron superar el desafío, consolidando una buena efectividad en este tipo de pruebas artísticas.
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