Gran Hermano 2023: Denisse sacó a la luz con qué personaje de los Simpson la comparó Carla para burlarse de su cuerpo

Denisse lanzó que Chula “es la típica que hace comentarios en la secundaria que te destruyen”. “A mí me gustaría ser modelo y un día lo dije. Entonces, me dice ‘que raro que caminás vos’. Yo, como siempre de buen humor, le digo lo que pasa es que está la luz apagada y entonces no veo bien”, dijo

También comentó que Chula le dijo que caminaba raro y lanzó “Me quedé 10 minutos pensando si caminaba raro. Cuando fui a nominar y volví, medio que me desvíe y ahí dije que me estaba jugando en la cabeza”.

Entonces, Denisse sacó a la luz el apodo ofensivo que motivó a sus comentarios. “Después escuché lo de las encías. Fui al baño, estaba sentada afuera y escucho ‘encías sangrantes’. Pensé ‘se las está agarrando con mis dientes? ¿Esto es real?’. Viste cuando decís si esto es en serio. Ahí respiré e hizo un chiste sobre el enjuague bucal. El otro día en la mesa se la tiré”, comentó.

Denisse agregó que Carla todo el tiempo critica a todos en la casa o te pone en su grupo. “Ella te tilda, vos sos egoísta, vos vale la pena, vos sos un inútil. A Axel le dijo que era un pelotudo inútil, que no sé qué. Flaca, ¿Cuántos años tenés?”, dijo al aire.

Denise y encias sangrantes.jpg

Encías Sangrantes es un personaje de la serie animada Los Simpson. Se trata de un músico de jazz que le enseña a Lisa a tocar el saxo. Dentro de ese universo, es uno de los primeros en morir y su espíritu sobrevuela durante algunos episodios en varias temporadas.

La joven admitió que los comentarios de Carla la afectan mucho más que otras situaciones límite que pasan en la casa y cree que es irreversible la enemistad con ella. Y concluyó diciendo “Es la única persona que con el comentario que haga me llega a afectar porque es la típica que hace comentarios que no son así. La verdad es que yo no la quiero”