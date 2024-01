Gran Hermano 2023: se conoció el verdadero motivo por el cual Carla abandonó la casa

Carla gh.jpg

De esta manera, "Chula" concluyó diciendo: "Fue al juzgado de familia número 1 de San Isidro, donde tenemos el juicio de alimentos hace 6 años y todavía no tenemos sentencia. Tengo alimentos provisorios por $17 mil por tres hijos desde hace un año y medio, que encima no me los paga". Así fue como dejó en claro que no se encontró con lo que esperaba fuera de la casa.