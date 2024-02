Acusan a ex de Gran Hermano de "no tener corazón": novia infiel despechada

Maru Arce Alan Simone

La famosa hizo una publicación en sus stories de Instagram que generó polémica en las redes sociales. “Fingir que no tienes corazón, para evitar que te lo rompan”, escribió en las últimas horas.

“Según me dicen, Alan salió de la casa intentando retomar una relación que dejó antes de ingresar al reality. Por eso surge ahora esto de los likes de Alan en redes a esta mujer. A mí lo que me cuentan es que lo primero que hizo él cuando salió de GH fue proponerle a esta chica verse. Esta mujer se llama Mariana Arce, le dicen Maru. No es periodista cómo trascendió sino que es abogada y lo que me contaban es que ella está destrozada con lo que pasó en la casa. De hecho, recuerdo una frase de Alan a Sabrina cuando le dijo: ‘¿Qué sabés si yo no tengo una novia afuera y famosa?’” ,explicó Juan Etchegoyen.

El comunicador dijo que “la situación después de Gran Hermano fue así: Alan salió de la casa e intentó ver a Mariana y tengo entendido que hasta ahora no se vieron. Él la invitó a tomar algo para charlar. Lo más loco es que si uno ve a Mariana es muy parecida a Sabrina, ella es una abogada famosa y prestigiosa que ha representado a diferentes celebridades”.