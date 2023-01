Gran Hermano: Agustín explicó qué es "bidonear la placa"

Ante el uso de un término futbolero vinculado en redes sociales al bilardismo y a Estudiantes de La Plata, la voz de Gran Hermano le pidió que diera precisiones al respecto.

Qué es "bidonear" según Agustín de Gran Hermano

"Bidonear quiere decir que vamos a hacer todo lo posible para que entren esas personas a placa y yo no. Por el líder y razones de juego", afirmó Agustín.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1613345914730545152 ¡A pudo bidón! Agustín fue al confesionario y repartió sus votos,



Seguí la gala de nominación en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/KBqKQERsur — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 12, 2023

La diferencia entre "bidonear" y "la cazadora"

El participante dijo que no usó "la cazadora" porque ahora no tiene que cazar a nadie. "La cazadora es para cuando la placa no está tan homogénea. Es para cazar a uno o dos participantes a la placa", amplió.