Agustín reveló lo que siente por Marcos: ¿amistad picante?

"Siempre te pregunta si andás bien, si necesitás algo. No te lo pregunta por preguntar. Me pregunta porque me ve la cara o sabe que estoy maquinando con algo. Y me parece que tiene una humildad tremenda. Somos de lugares diferentes pero tenemos una conexión y una onda parecida, eso me encanta”, dijo Agus sobre Marcos, a lo que el joven, conmovido por sus palabras, le respondió "Primo, te quiero mucho".

Una muestra de que estos jugadores se dan bola en forma genuina y no solo como en el VIP de un boliche: una estrategia multiplataforma de juego que por ahora le viene saliendo redonda a estos players.