Agustín y otro llamado a la amistad fuera de la casa de Gran Hermano: su declaración para Marcos

"Tranquilo... a donde yo voy vos no podés ir, no es tu tiempo. Ya no podés ayudarme más. No tengas miedo, este siempre fue mi destino. Las últimas paginas de esta historia no las escribe Frodo, son para vos amigo mío. Te voy a estar esperando en la cima del mundo para verte ganar", escribió Agustín en su cuenta de Twitter junto a una foto con Marcos.

¿Agustín podría soportar una eliminación de Marcos? Por el momento, el "Primo" se encuentra nominado junto con Julieta, Ariel y Alfa; y uno de ellos dejará la casa este domingo.