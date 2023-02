Gran Hermano: Alfa le planteó sus dudas a Camila sobre su relación

Sin embargo, el participante no pudo callarse y le tiró algunas frases a la joven de 21 años. "No será tu ex el que manda a gritar con megáfono acá, ¿no?", dijo Alfa.

"No sé Alfa, yo ya no sé que hacer, sinceramente", le dijo Camila. "No porque yo te pregunto sinceramente si vos hablaras mier... de mí", respondió Walter.

A lo que la participante contestó: "No hay chance porque sino te enterarías. No hay nadie acá que te pueda decir que yo hablé algo mal de vos".

Y, agregó: "Yo hoy a la mañana te aclaré lo que podía pasar. Dicho y hecho, pasó. Yo no te puedo obligar a que me creas, lo que te puedo ofrecer es que me alejo un poco más".