Alfa reflexionó sobre la pelea con Romina y lanzó una fuerte frase: "Te voy a tirar..."

"Lo de ayer empezó por un chocolate, pero a mí también me hizo pensar mucho", comenzó diciendo Alfa a sus compañeros.

Y, siguió: "Porque lo que hizo ayer Romina, de hacerme quedar mal acá, a mí no me importa porque yo he hablado de Maxi, he hablado de Cata. Todos acá cuando se reúnen en grupitos hablan y comentan".

"Para mí, te enrocas mucho Alfa, el tema ya terminó ayer, hablalo con Romi", le respondió La Tora.

"No, no voy a hablar nada con Romi. El tema terminó ayer, pero me abrió los ojos con un montón de cosas. Yo te quiero, te quiero, te quiero, pero si te tengo que tirar mierda, te voy a tirar", respondió molesto Alfa.

Lejos de terminar el tema, agregó: "Yo te voy a tirar un camión de mierda para embadurnarte bien"