Tremenda pelea entre Alfa y Romina en Gran Hermano

"Estuvo muy lindo, estuvo muy divertido todo", dijo Romina. A lo que Alfa respondió de manera muy picante: "Sí, sobre todo vos, que te comiste el chocolate delante de todos como si fuéramos boludos".

"Bueno, che... No seas malo Alfa. Vos el otro día te encontramos con las gomitas", respondió Romina medio molesta.

Cómo suele ocurrir, Walter no se quedó callado y siguió recriminando: "Te lo robaste vos el chocolate, te lo comiste vos. La comida te la guardás toda vos".

Ya cansada, Romina disparó con todo: "Me parece que te estás yendo a la mierda, así que ubicate... Yo hablo como quiero y las personas que se comen las eses o son pobres, son mejor persona que muchos que tienen mucha plata. Ah, bueno".

Y la ex diputada siguió: "Vos ubicate, no, ubicate porque ya cansás. Siempre discriminando".

"Ubicate. ¿Sabés qué? Te pido como a él, no me hablés más. Ya hablé con vos un día de esto y te dije: 'Alfa, ubicate y ve cómo decís las cosas'. Vos te vas a la bosta", siguió subiendo de temperatura la discusión.

Acto seguido, Alfa se burló de la manera en la que Romina dice "bosta" y esto la enfureció más.

"¡Yo hablo como quiero, si me quiero comer las eses, me las como y no me hace más o menos persona que vos, eh! Vos fijate cómo hablas vos, como hablás de la gente", lanzó muy molesta y a los gritos.

Y Walter se defendió: "Mirá que vos hablás también de todos".

Y cerró Romina: " A ver, decime de quién hablo. Vos te cansaste de hablar de todos, de Maxi, del primo, de todos te cansaste hablar. Hasta de Thiago y después querías que gane".