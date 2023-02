Gran Hermano: Alfa se cruzó con Ariel y volvió a mostrar su peor perfil

En el reencuentro, ambos se cruzaron con dureza: mientras el segundo mantenía su sonrisa y simpatía, el primero volvió a mostrar su peor perfil, su lado agresivo y pendenciero por el que fue expulsado de la casa.

Todo arrancó cuando Alfa dio su primicia: que el actor venezolano Fernando Carrillo lo había contactado para proponerle el protagónico de una serie que se filmará en Miami.

Cuando Ariel dijo que a él también le llegaron propuestas para continuar en el mundo del espectáculo, su némesis solo atinó a reír. "Pero quién te va a llamar a vos, por favor", se burló Alfa.

Como casi siempre, el burlado mostró su lado bueno: “Me alegro por la chance que te dieron. Celebremos que haya oportunidades y trabajo para todos", le respondió con humildad.

Aunque venía mostrándose calmado, Alfa no paró de tirar zarpazos, como un animal al que recién desataron. "Cómo se cuelgan todos, eh. ¿La diferencia sabés cuál es? Que yo hago 30 puntos y vos hacés uno", le espetó.

“Ese es el verdadero Alfa, no el que se hace el bueno ahora. Yo en la casa no hablaba de vos, hablaba de mí. El que se la pasó hablando de los demás fuiste vos, no yo", le devolvió.

Lejos de calmarse, un soberbio Alfa, subido a un carro del que quiaá pronto se caiga, hizo un comentario terriblemente despectivo: "Si un día ando por Berazategui, por ahí te voy a comprar carne…"