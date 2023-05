Alfa de Gran Hermano se peleó con un fanático en medio de un shopping

Bajo el usuario @alexisacevedo719, compartió el incómodo momento que vivió en las últimas horas. Mientras paseaba por el shopping, lo vio al lado de una de las escaleras mecánicas y sacó su celular para filmarlo. “Acá, con Alfa”, dijo mientras lo grababa, pero el exparticipante lo miró mal y no se ‘prestó’ para la foto.

Cuando vio la cara que puso, no se quedó callado. “Gracias... un agrandado el tipo”, acotó. Alfa respondió: “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?”. Lejos de dejarlo ahí, Alexis gritó: “Agrandado que sos...”, mientras se alejaba de la escena. “Encima que se hace rogar, se enoja”, escribió en la descripción de la publicación.

El clip tuvo casi 200 mil reproducciones y 10 mil ‘me gusta’. En los comentarios, muchos criticaron la reacción del ‘hermanito’. Otros, le dijeron al joven que no debía molestarlo mientras estaba hablando por celular. En otras respuestas, algunos usuarios criticaron que el chico se lo dijo mientras se alejaba, en vez de enfrentarlo.

“Me mata porque te hacés el picante mientras te vas alejando”, comentó un joven. Otro usuario escribió: “Tendríamos que ir aprendiendo que los famosos no están obligados a darnos unas fotos y siempre pedirlas con respeto”. “Se nota que el pibe estaba siendo agradecido y cuando puso esa cara le dijo agrandado, está re bien”, agregó otro chico.

alfa foto enojado