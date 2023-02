Alfa sigue atacando a Romina en Gran Hermano: "No me la banco"

Al entrar a la cocina, Alfa lanzó: "Mejor, que no coma la bolud... esa". Esto es una muestra más de que la amistad entre la ex diputada y él llegó a su fin y ya no hay vuelta atrás.

Luego, en una conversación con Camila, Walter siguió tirando comentarios en contra de Romina. "No me la banco 20 días más a esta piba haciéndose la dueña de la casa, no me la banco", lanzó.

Luego, agregó: "Yo soy dueño de mi casa, de mis cosas y nunca le metí la mano en el bolso a nadie".