Alfa ya no banca a Marcos en Gran Hermano: "Me tiene los hue... llenos"

En una charla con Camila, Walter lanzó fuertes declaraciones sobre su compañero. "(Marcos) me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", expresó.

"Me tiene los huev... llenos. Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura", siguió.

No conforme con eso. Walter se burló de la forma de hablar de Marcos. "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario", sentenció.