Amigo de Eloy Rivera dio detalles del conflicto del ex GH apuñalado con su agresor

“Ellos antiguamente eran amigos, Eloy convivió temporalmente con Franco en un departamento de Palermo y lo echó a Franco de su casa por robarle un dinero en dólares, lo saco a golpes de puño de su casa, eran 900 dólares lo que le había robado”, reveló en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Eloy me lo trajo a Franco una vez a mi casa pero yo le pedí que lo saque porque no me gustó, es una persona que tiene facetas oscuras".

En este sentido, Mariano Berón amplió: "ellos venden material erótico por internet pero aparte me enteré que Franco opera con unas chicas viudas negras que te roban todo, deja mucho que desear la realidad de Franco porque lo aparentan como una víctima y tiene un pasado complicado que todavía la gente no lo conoce”.

“Esto va a saberse de a poco y va a ir saliendo a la luz, pero todo esto que te estoy contando pasó entre Franco y Eloy, y ahora que lo haya apuñalado es una locura que no puede comprenderse”, concluyó.

Qué detalles dio el amigo de Eloy Rivera sobre el conflicto con su agresor

