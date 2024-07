Ángel de Brito aseguró que Furia volvería a participar de Gran Hermano: los detalles

Si bien todo eran rumores, parece que en las últimas horas se habrían acordado los detalles y la ex participante volvería a formar parte del reality. En esta oportunidad, el formato sería mixto: mitad desconocidos, mitad famosos. Lo que haría que el juego se vuelva más interesante.

"Confirmado: Furia entra a GH Chile", escribió el conductor de LAM en sus redes sociales. Rápidamente, el posteo se volvió viral y desató todo tipo de comentarios al respecto.

Furia tiene nuevo contrato: ganaría más dinero que el campeón de Gran Hermano

Por más de que parecía una de las ganadoras de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione fue eliminada del certamen en un mano a mano con Martín Ku. Sin embargo, en medio de los escándalos que generó en el último tiempo, consiguió un nuevo contrato con Telefe, el cual deja a entender que ganaría más que el campeón del reality, inclusive.

Fue Juan Etchegoyen quien, en su programa, audios que prueban el nuevo arreglo que tendría Furia con Telefe. “Hay un lío bárbaro con Furia tanto públicamente como puertas para adentro y hoy va a quedar demostrado con las pruebas que tengo en mi mano. Hay audios que confirman el nuevo contrato millonario de la ex participante de GH con la producción del reality. Si me baso por los audios que vas a escuchar, Furia va a ganar más dinero que el ganador del programa, así como para arrancar ya te cuento esto que es sumamente escandaloso”, comenzó el periodista.

Luego, agregó: “Ahora vas a escuchar los audios, uno es de una fan que manda su mensaje al grupo de WhatsApp de los “Furiosos” y el otro audio es de Coy que habla nuevamente de fraude contra Telefe y la producción". Asimismo, afirmó: "Quiero decirte también que varios ex participantes de esta edición de GH están indignados. Yo hablé con varios ex participantes que ya se han reunido con las autoridades del programa para pedir explicaciones de por qué tanta manija a Juliana y tan poca a ellos”.

furia contrato telefe

“Y eso que todavía no se enteraron del acuerdo que habría llegado Furia cobrando el dineral que uno de los audios que voy a poner ahora confirma”, profundizó el comunicador. Tras esto decidió poner al aire el audio que generó gran impacto entre los seguidores de Etchegoyen porque, como él mismo explicó, se habla de una cantidad de dinero impensada.

Los audios que reveló Juan Etchegoyen

“La verdad es una información espectacular lo que compartió una de nosotras en el audio contando que Furia pudo poner sus pretensiones en el contrato y modificar las cláusulas que no estaba conforme después de este fraude asqueroso por su eliminación. Estamos felices de verla tan hermosa, entera pese a todo lo que le tocó transitar después de la manipulación psicológica que le hicieron ahí adentro. Le van a pagar 8 mil dólares y son más de 80 millones de pesos, ella ganó más que el que gana el premio, la verdad que más feliz no puedo estar y agradecida a Dios”, se escucha decir a una fanática en el audio enviado a Juan Etchegoyen.

Fue, después de este escándalo, que el periodista también lanzó al aire el audio de la hermana de Furia, Coy: “Todavía sigo enojada y quiero mandarles mucho amor, trataré de devolverles un poco de lo que hacen por Furia. Después de pelearme con media producción pude verla a Furia y estuve un montón de tiempo charlando con ella contándole lo que vivimos de este lugar y sentimos que fue un fraude y estaba invertido el tema de los porcentajes y que tiene el mundo entero a sus pies, se lo conté desde mi lugar de enojo. Furia ya tiene colchón y un par de sábanas nuevas así que cuando eso llegué trataré de prepararle el departamento, agradecerles todo lo que hicieron por Furia y es algo impresionante y sé que ella se va a poner loca. Y cuando Furia me dijo que iba a regalarles cosas me acordaba de la tarada de Catalina que en algún momento dijo 'ustedes no saben quién es Furia, cuando salga no les va a dar pelota'”.