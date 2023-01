Ángel de Brito tildó a Thiago de Gran Hermano de soberbio y su respuesta fue contundente

thiago angel de brito

En las últimas horas, Thiago fue invitado al programa Biri Biri, que se trasmite en streaming y el joven fue consultado por su paso pro LAM y la definición que hizo De Brito sobre él. "A mí no me molesta, que diga lo que quiera", aseguró el joven.

"No quería hablarle del tema de mis hermanos y no lo hablé, le dije que cuando quiera que haga otra entrevista porque quería hablar con ellos primero", explicó Thiago. Y agregó: "Cuando fui al programa el primer tema fue mi familia y yo no quería hablar en ese momento de ellos, lo quería hablar después. La pasé bien en LAM pero me planté en ese punto".