Antes de la salvación, Alfa de Gran Hermano disparó contra Julieta: "Me da bronca"

En este marco de situación y con la tensión que reina en la casa conforme se acerca la final, Alfa cruzó a Julieta por un comentario que Romina hizo en contra del hombre de 61 años mientras jugaban Sudoku: "no te lo dije mal, te dije se juega de un solo lado Julita...", al momento que fue interrumpido por la profesora de danzas: "no, no me dijiste Julita, me dijiste 'no, nena' y ya te dije que no me gusta que me digan 'nena' ni 'nenita".

Ahí fue cuando el más experimentado de la casa le pidió disculpas a la actual líder, aunque agregó: "pero no lo dije mal, y saltó Romina a decir 'nosotras jugamos de los dos lados' y me dio bronca eso, entonces jugá de los dos lados si querés pero el sudoku no se juega de los dos lados".

Inmediatamente agregó: "pero viste, todos te tiran mier...", cuando la rubia le replicó que "es un juego". Fue entonces que Alfa le respondió: "Gran Hermano es un juego y lo gana uno solo, que les entre en la cabeza", en clara alusión a la alianza que hay entre Uhrig, Poggio y Celis, las tres chicas que se mantienen unidas y sin nominarse entre ellas.