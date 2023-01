Arde Gran Hermano: Ariel le puso los puntos a Alfa

Pestañela les pidió que hagan bien la compra, y Ariel asintió. "Ya lo sé, confíen. ¿Pensás que tengo ganas de mandarme una cag...? Si la padecemos nosotros", explicó.

Por otro lado, La Tora sugirió que podían comprar algunos pollos, pero Alfa le dijo que no porque los mismos tienen un precio caro.

"Romi organiza", aseveró Ariel, pero Walter no se quedó callado y respondió: "No es que Romi organiza, estamos comentando, nada más, ¡no es Romi organiza!".

"Ya sé, dije 'Romi organiza'. Alfa, ¡dejame hablar como yo quiero con la gente! Si yo no te jodo a vos", le pidió el parrillero a su compañero.

Por primera vez, Ariel le paró el carro a Alfa ¡No te pierdas esta terrible discusión! #GranHermano

Walter le dijo que pare a Ariel, pero este se mostró enojado como nunca lo hizo en la casa. "Pará la pij... Dije 'Romi organiza, chabón", lanzó.

"Yo estaba hablando con Romi, y primero no me hables así", le contestó Walter, mientras que la exdiputada les solicitaba a ambos que lo dejara de pelear a su compañero.

"No me busqués el error todo el tiempo", le recriminó Ariel a Alfa, que contestó con una serie de chicanas. "¿A dónde querés que me vaya? ¿A que te agarre la pij...? ¿Algo más?", indicó el sexagenario.

"Viste que no era la pij..., ¿que se podía conversar y hablar?", le dijo Walter a Ariel cuando este ya se encontraba lavando los platos.

"No me jodas más porque nos vamos a ir los dos. Yo a vos no te jodo y te respeto. Terminala con las discusiones viejas. Y a mí no me hacés así con la manito, si me hacés así, bancate lo que te digo", contestó el parrillero.

ARIEL EXPLOTÓ Y LE PUSO LOS PUNTOS A ALFA

Alfa insistió con que no le gustó que se refieran a él con palabras como "pij...", y Ariel entonces insistió en que a él no le callen con la mano como lo hizo Walter.

"Mientras me hagas con la mano así, yo te voy a responder así. Y cuando te zarpes, vamos a ver otra forma", le aseguró Ariel a Walter.

"Basta, loco. Terminala. Me tenés las pelotas llenas. Ya te pedí perdón y no te vine a gritar cosas malas de mí. Entonces no me hinches más las pelotas si te ofendió algo que te dije en 1970. No me hinches más las pelotas. Si no me querés hablar, no me hablás. Si me querés hablar, me hablás", disparó Ariel.

"Yo a vos te respeto todo el tiempo. No te digo 'pará' ni esto, ni lo otro. El que arranca siempre a joderme o a provocarme sos vos y lo lográs. De 100 que me hacés, te respondo 10. Menos no puedo hacer, en el resto me hago el boludo. Y cuando te respondo, no te gusta", continuó el parrillero.

Como Walter insistió con el uso de la palabra pij..., Ariel le preguntó: "¿Dónde viste que sos el mejor de todos y con la mejor educación? ¿De dónde saliste?".