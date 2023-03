Gran Hermano: en Argenzuela contaron los detalles del cachetazo de Romina a Ceferino Reato

romina ceferino reato.mp4

La advertencia del veterinario de GH a Romina

En diálogo con Romi Stone para el streaming de Gran Hermano, Gustavo Marin había asegurado que estaba monitoreando constantemente a los cachorros. "Más allá que la pequeña niña estaba viviendo muchas cosas fuertes por ver a su mamá después de cinco meses, su reacción con Caramelo es casi la esperada por un niño. Sin embargo, es aquí donde la responsabilidad del adulto aparece", había advertido.

"No se le puede dar la responsabilidad a un chico o a un adolescente cuando a quien le corresponde esta tarea es al adulto", agregó Marín. "Es mejor pensar desde un inicio si tenemos condiciones de poder cuidarlo. Este es el planteo que yo hago a Romina, o a quien sea que finalmente adopte a los perritos. Es decir, cuestionar si tienen posibilidad, el tiempo...", sentenció.

"La idea de los perritos en la casa es generar consciencia y responsabilidad a la hora de adoptar. Porque los perros no son juguetes y los adultos son los responsables de dar esta enseñanza", cerró el veterinario, durísimo tras el comportamiento de Romina ante el trato que se le dio al perrito.

El llanto de Romina por Caramelo

“Estoy esperando que me entreguen a Caramelo y no sé por qué no me lo entregaron. Ya está la pileta, tiene todo vidrios. Lo voy a cuidar, lo amamos, estuve todo el tiempo en la casa con él”, contó. Sucede que en primer lugar le habían dicho que debía reacondicionar la casa.