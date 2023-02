Ariel de Gran Hermano: "Alfa perjudicó la salud de mi mamá"

"Mi mamá no quedó bien físicamente por eso. Está flaquita", contó Ariel. Y agregó: "Mi viejo está bien, pero mi vieja no. Vamos a estar bien. Ninguna madre puede estar bien después de todo eso. Ella lo vio en vivo y en directo. La impotencia de no poder ayudar al hijo".

Sin embargo, Ariel reconoció que sintió sincero el pedido de disculpas de Alfa. "Me acerqué y le dije: 'Alfa, es de acá para adelante. Vino tu familia. Disfrutalo". Y agregó: "Tenemos que dar un ejemplo, no hay que dejar el mensaje de amor-odio".

Sobre su paso por Gran Hermano, Ariel aseguró que cambió su vida "a fondo en lo laboral" y que "es algo mágico". Sobre su futuro, se ve ligado al espectáculo. "Pienso que funciono para hacer teatro, cine, ficción. Amo la televisión, pero me gusta el streaming", expresó.

Ariel Alfa Gran Hermano.jpg

Los romances con famosas

Ariel Ansaldo reveló que antes de su paso por Gran Hermano tuvo algunas relaciones con famosas. "Tuve varias ex novias, algunas conocidas", aseguró. "No las voy a nombrar. Era un pibe fachero, andaba por todos lados. Mucha temporada", agregó.

"Yo anhelé toda la vida estar en televisión, ser famoso, querido por la gente", confesó Ariel. Sobre su paso por la casa de Gran Hermano, admitió: "Me arrepiento de no haber hecho más cosas. De no haber visto el programa antes y no estar tan pillo, no sabía quien era fuerte o no, no quería que mis amigos me cuenten. Pagué las consecuencias. Hizo que esté así, no encontrando el lugar. Tengo la conciencia tranquila".

ariel ansaldo 2.jpg

Quién va a ganar Gran Hermano

"Me gustaría La Tora, porque es de Bera, es de barrio. Se abrió. Tuvo el valor, el resto no digo nada y la gente banca esos silencios. Creo que lo va a ganar Nacho", pronostícó Ariel sobre el posible ganador de Gran Hermano.

Sobre la relación entre La Tora y Nacho, Ariel cree que "ella está más enamorada que él". Y argumentó: "Se te nota en los ojos. Ellá está más embobada, a mí no me gusta tanto pegote".