Gran Hermano: Ariel se desnudó y se sentó con la cola al aire en los sillones

Alfa estaba presenciando esa escena y decidió que irse para no verlo porque le pareció totalmente desagradable. Sin embargo, las chicas también estaban en el jardín jugando al vóley y no podían creer lo que estaban viendo.

Se capta a Ariel desnudándose en el patio, en frente de otros, Alfa lo enfrenta.

Las chicas vuelven a hablar de Ariel desnudándose en frente de ellas, esta vez mientras jugaban a la pelota.

Las chicas vuelven a hablar de Ariel desnudándose en frente de ellas, esta vez mientras jugaban a la pelota.

Julieta también se queja.

"¿En pelotas en el sillón? ¡Que asco! ¡Que asco!", decía Walter, indignado con lo que estaban viendo sus ojos.

"¡Hay que cambiarse en el baño!", le recriminó Alfa a Ariel. "No me hinches las pelotas!", le contestó el muchacho de Berazategui. "Es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos no me gusta usarla a mí", concluyó.

Esto se suma a una actitud similar que tuvo Ariel días atrás, dónde se desnudó frente a Julieta y ella confesó que se sintió muy incómoda con esa situación.