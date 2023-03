Gran Hermano: Ariel y Alfa, casi a las piñas en un camarín de Telefe

"La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos", precisó el conductor en su programa.

Alfa y Ariel de GH, a punto de trompearse

En una nota con LAM, Alfa habló del tema y le bajó el tono enfrentamiento. "No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce", remarcó.

El participante más polémico del reality aseguró que Ariel no tiene otro tema para plantear en los medios que los cruces que tuvieron en el reality. "Está vacío. No puede hablar de nada. Por eso, habla de mí", acotó.

Alfa prometió que no volverá a referirse a su ex compañero en las notas. "No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí", cerró.