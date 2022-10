Así vivió Jorge Rial el debut de Gran Hermano

“Gran Hermano es el padre y el mejor de todos los realities, lejos. Me parece que no se puede ignorar. Hay eras en los programas. Le tocó primero a Solita Silveyra y lo hizo muy bien, porque había que romper con el prejuicio que tenía Gran Hermano. Después me tocó a mí y tuve que cambiar un poco lo que había dejado Solita, que era una cosa más amable, ‘adelantes mis valientes’. Yo vine a romper, a hacer un poco más de quilombo, a meterme más con los chicos. Esta es otra era muy distinto, vamos a ver qué es porque todavía no empezó el programa”, inició.