Quién ingresa hoy martes a Gran Hermano, según Pabloschi
Tras la salida voluntaria de Gladys "La Bomba" Tucumana, Santiago del Moro confirmó que habrá un reemplazo y las especulaciones ya están al rojo vivo.
Gran Hermano se prepara para vivir otra jornada clave. Luego de una intensa gala de eliminación que terminó con la salida de Tati Luna por decisión del público, el reality volverá a sorprender este martes con el ingreso de un nuevo participante gracias a un Golden Ticket especial.
La decisión fue anunciada por Santiago del Moro en las últimas horas y tiene relación directa con el abandono de Gladys "La Bomba" Tucumana, quien optó por dejar la competencia por voluntad propia. Ahora, la producción buscará ocupar ese lugar vacante con un regreso que promete alterar estrategias, alianzas y conflictos dentro de la casa.
Quién ingresa a Gran Hermano, según Pabloschi
Como suele suceder en cada gala importante, las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores y posibles candidatos. Entre quienes más atención generan aparece Pabloschi, el usuario de X reconocido por anticipar información vinculada al reality antes de que salga al aire.
Durante gran parte del día, la versión más fuerte indicaba que Danelik podía convertirse en la elegida para volver al juego. Sin embargo, con el correr de las horas, el panorama pareció modificarse.
"Precalenta Dani de Lucía", escribió Pabloschi en su cuenta, un mensaje que fue interpretado por muchos seguidores como una señal de que Daniela sería finalmente la participante seleccionada para regresar a la casa.
Pero cuando parecía que el misterio estaba resuelto, el mismo usuario volvió a encender las especulaciones con otra publicación que no pasó desapercibida.
"En carpeta Zoe, Brian, Chiara, Anna del Boca y Alex Caniggia", posteó minutos después, generando una verdadera revolución entre los fanáticos del programa.
La posibilidad de que alguno de esos nombres aparezca esta noche disparó todo tipo de teorías en redes sociales. Lo cierto es que, por el momento, la producción mantiene el secreto bajo llave y la identidad del nuevo jugador recién se conocerá durante la emisión de este martes.
Con una casa completamente dividida, estrategias que cambian día a día y un nuevo ingreso a punto de concretarse, el reality promete volver a quedar patas para arriba. La llegada de un participante por Golden Ticket podría modificar por completo el rumbo de la competencia en una etapa cada vez más decisiva.
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