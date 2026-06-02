pabloschi gran hermano Quién ingresa hoy martes a Gran Hermano, según Pabloschi

Pero cuando parecía que el misterio estaba resuelto, el mismo usuario volvió a encender las especulaciones con otra publicación que no pasó desapercibida.

"En carpeta Zoe, Brian, Chiara, Anna del Boca y Alex Caniggia", posteó minutos después, generando una verdadera revolución entre los fanáticos del programa.

La posibilidad de que alguno de esos nombres aparezca esta noche disparó todo tipo de teorías en redes sociales. Lo cierto es que, por el momento, la producción mantiene el secreto bajo llave y la identidad del nuevo jugador recién se conocerá durante la emisión de este martes.

Con una casa completamente dividida, estrategias que cambian día a día y un nuevo ingreso a punto de concretarse, el reality promete volver a quedar patas para arriba. La llegada de un participante por Golden Ticket podría modificar por completo el rumbo de la competencia en una etapa cada vez más decisiva.