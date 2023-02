Gran Hermano: Camila confesó las razones por las que le gusta Marcos

camila marcos gran hermano 1.jpg

"Gustar, sí. Es medio complicado, capaz afuera voy a ir por él. Acá se va a volver todo tenso, prefiero así como está. Me llevo bien", reconoció la pianista en una secuencia que se pudo ver a través de Pluto TV.

camila marcos gran hermano 2.jpg

Allí estaban Rodolfo, el papá de Nacho; Gladys, la mamá de la Tora; y Julieta, juntos en una de las habitaciones de la casa. Y amplió: "Me gusta como se viste, esas cosas me llaman la atención. Pero más allá del cuerpo, es todo: la forma de ser, las alpargatas que usa. Todo, ¿entendés? El cuerpo obviamente, pero no es solamente eso: su forma de pelo... Bueno, basta, ya está".

Sin dudas, el hermano de Valentina deslumbra a la rubia en la casa de Gran Hermano, pero él siempre termina poniendo un freno o yéndose porque se siente incómodo en algunas situaciones. ¿Podrá la pianista acercarse al salteño antes de que termine el reality?

camila sobre marcos GH.mp4