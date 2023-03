Camila en LAM: habló de su paso por Gran Hermano y apuntó contra Romina

Luego, comenzó a angustiarse y siguió con su relato: "Me pone mal, pero no quiero llorar porque me pinté re linda".

Camila de GH recordó el día que se quiso ir de la casa: "Me decían que comía mucho"

"Evidentemente era muy hostil la convivencia", señaló Ángel. "No podía decir nada porque le decía algo a Romina y ya tenía a todo el mundo en contra", añadió la invitada, que no podía dejar de llorar al recordar sus vivencias en el juego.

"¡Basta! ¡No quiero recordar Gran Hermano como un quilombo! ¡Fui a disfrutar porque era el sueño de mi vida!", exclamó, apenada por mostrarse llorando frente a cámara.