Camila Lattanzio se defendió tras los rumores de romance con Maxi Guidici: "Bajeza total"

maxi y juliana gh.jpg

El descargo de Camila

"Primero, antes que nada, quiero brindarle todo mi apoyo y solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando. Todos sabemos que es un tema delicado", comenzó escribiendo Camila Lattanzio en una Historia de Instagram.

Y agregó: "Segundo, me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir. Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen. Pero tranqui, yo ya voy a contar todo bien", continuó la ex GH.

"La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema muy delicado. Pero a mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas", escribió a sus seguidores.

Seguido a esto, señaló: "Por suerte y gracias a Dios tengo a mi familia que me contiene y me da amor todos los días. Por eso están cuando estoy mal y me enseñaron que por estar mal no tengo por qué estar ensuciando a otros".

Por último, la ex Gran Hermano indicó: "Gracias a toda la gente que me apoya y me tira buena onda y sabe cómo soy. Los amo y ante todo, respeto".

camila lattanzio.png